Três pessoas morrem durante confronto entre GCMs e bandidos em posto de gasolina em Itaquá

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em uma troca de tiros entre Guardas Civis Municipais (GCMs) e bandidos em um posto de gasolina, localizado no quilômetro 37 da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquá.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma das vítimas fatais é a esposa de um dos GCMs. As outras duas pessoas mortas no confronto se tratam de dois dos cinco suspeitos que estiveram na ação.

Segundo a polícia, os dois guardas transitavam com suas mulheres em duas motos, quando resolveram parar no posto. Foi quando os cinco indivíduos chegaram em um carro, e iniciou-se a troca de tiros.

No confronto, além das trêss pessoas que morreram, outra mulher, que era companheira de um dos guardas, levou um tiro de raspão na nuca. Outro bandido ficou ferido.

Dois criminosos fugiram na moto de um dos guardas, uma BMW cinza.