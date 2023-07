Dupla apontada como autora de arrastão em Poá e Ferraz é presa pela Polícia

A Força Tática da Polícia Militar prendeu dois homens, de 24 e 29 anos, por praticarem uma série de roubos e furtos nas cidades de Poá e Ferraz de Vasconcelos. A prisão aconteceu na noite de sexta feira (14).

Segundo a Polícia Militar, o primeiro caso aconteceu na Rua Uruaçu, no Jardim Violeta, em Poá, quando os ladrões anunciaram o roubo a duas pessoas que chegavam a uma residência.

Assustadas, as vítimas correram para o interior do imóvel. Neste momento, elas escutaram o estampido de um disparo. Segundo a Polícia, a bala atingiu o portão e um carro que estava na garagem. Ninguém ficou ferido e nada foi levado.

Os militares foram acionados e começaram a patrulhar possíveis rotas de fuga dos indivíduos. Enquanto intensificavam as buscas, os policiais recebiam informações sobre outras vítimas da dupla, que continuaram com os roubos, alternando entre os municípios de Poá e Ferraz de Vasconcelos.

A Central Integrada de Monitoramento de Ferraz flagrou imagens dos ladrões abandonando uma das motocicletas roubadas na Rua Francisco Sperandio e retornando em direção ao município de Poá.

Neste momento, várias viaturas e motos da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) fizeram um cerco que terminou quando uma equipe de Força Tática identificou e abordou os autores no interior uma barbearia situada na Rua Florianópolis, em Ferraz. Durante as buscas, os militares encontraram a arma usada nos crimes com o indivíduo de 29 anos, além localizarem dois capacetes em um dos bancos do estabelecimento.

O homem indicou o local onde havia deixado a chave de uma das motocicletas roubadas por eles. Uma segunda moto, também roubada pela dupla, foi localizada na Avenida Brasil, em Ferraz.

Ao todo, cinco vítimas que tiveram motos, capacetes e aparelhos de telefone celulares subtraídos compareceram no Distrito Policial para o registro da ocorrência. A dupla permaneceu presa. As motocicletas e os demais objetos encontrados durante as diligências foram restituídas aos verdadeiros proprietários.