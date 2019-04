Dupla perde controle e bate carro roubado durante perseguição na Estrada do Paiol

Perseguição a um carro roubado terminou com duas pessoas detidas, sendo uma delas um adolescente de 15 anos, na terça-feira, 9, na Estrada do Paiol, em Ferraz de Vasconcelos. A Polícia Militar localizou documentos de outras vítimas de assalto, o que pode indicar possível participação dos suspeitos em outros crimes na região.

A ação se iniciou por volta das 9h50. Policiais desconfiaram de ocupantes de um Fiat Palio. Houve perseguição. A fuga foi breve, já que o motorista do carro perdeu o controle e bateu na traseira de outro veículo. Ambos suspeitos escaparam e entraram em uma casa no Jardim Cambiri.

Segundo a PM, o carro usado na fuga foi roubado no dia 1º de abril, na Zona Leste de São Paulo. As placas do veículo foram alteradas com fita adesiva. Além disso, de acordo com os policiais, documentos foram encontrados dentro do carro.

Foi então que, após pesquisarem, descobriram que tratava-se de outra vítima de roubo. Na ocasião, quatro bandidos a fecharam e roubaram o carro. O veículo foi encontrado horas depois, mas sem algumas peças.

O caso foi registrado no distrito central da cidade.