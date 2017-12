Dupla de assaltantes é presa após tentativa de arrastão em ponto de ônibus em Itaquá

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (20) pela Polícia Militar (PM) após tentativa de realizar arrastão num ponto de ônibus, no bairro Pequeno Coração, em Itaquaquecetuba. Na ocasião, a polícia conseguiu localizar um revólver calibre 32 na posse do suspeito. Até o momento, a vítima inicial do crime não foi localizada.

A ação dos bandidos foi flagrada por um motorista que passava pelo local. A informação sobre o crime foi repassada para policiais da Força Tática, que faziam patrulhamento na Estrada do Pinheirinho.

Buscas foram iniciadas na região onde a tentativa de arrastão ocorreu. Na Rua Vasco da Gama, no Pequeno Coração, os policiais encontraram o veículo citado na denúncia. Dois indivíduos foram encontrados, sendo que, a dupla não portava nenhum item ilícito. Mas, um revólver foi encontrado atrás do aparelho de som. A arma estava com a numeração raspada.

Segundo a tenente Vivian Alexandrina, o veículo teria sido mencionado em denúncias sobre direção perigosa. Desta vez, a ocorrência ocorreu na Rua Líbero Badaro, no Pequeno Coração.

“Ambos os indivíduos foram levados ao 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby. A gente ainda está tentando localizar a vítima inicial destes criminosos. Eles vão responder pela tentativa”, falou a tenente.