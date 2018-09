Dupla é detida com 17 cartões do Bilhete Único na Estação Itaquá Suspeitos vendiam passagens por R$ 3 - valor inferior ao do cobrado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM, que é de R$ 4

Por Marcus Pontes - de Itaquá 25 SET 2018 - 12h00

Cartões do Bilhete Único e dinheiro foram apreendidos com dupla na Estação Itaquá Foto: Divulgação Ao menos, 17 cartões do Bilhete Único foram apreendidos, ontem, na Estação Itaquaquecetuba. A Polícia Militar deteve dois homens, que comercializavam o crédito a preço inferior ao da passagem. Com eles, foi encontrado R$ 434. A ação foi realizada por policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 35º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M). Segundo os policiais, os homens estavam descendo a passarela, quando esboçaram retornar à Estação. Foi aí que um dos indivíduos jogou cartões no chão. Em seguida, ambos foram abordados. Com um dos homens, os policiais encontraram oito cartões do Bilhete Único, além de R$ 434. Além disso, o segundo suspeito tinha tentado dispensar sete cartões. Quanto ao fato, a dupla admitiu que realizava a venda clandestina de passagens. Segundo eles, o valor cobrado era de cerca de R$ 3. Ambos foram levados à delegacia.

