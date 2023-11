Dupla é detida por porte de arma de fogo e moto adulterada em Suzano

Um homem, 25, e um adolescente, 17, foram detidos por porte de arma de fogo e adulteração de placa de moto na manhã desta quarta-feira (22) na praça dos Expedicionários no Centro de Suzano.

Com o adolescente os policiais encontraram um revólver calibre 38, municiado com 06 cartuchos intactos. Já com o adulto localizaram a chave de ignição da motocicleta que estava com a placa adulterada.

Por volta das 09 horas, a Polícia Militar recebeu um chamado, via 190, que relatava atitude suspeita de duas pessoas na praça.

Além disso, na denúncia foi informado que os suspeitos chegaram em uma moto que estava estacionada na esquina da rua Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco. De imediato, as equipes foram até o local e identificaram os suspeitos descritos na denúncia.

Os infratores disseram aos policiais que iriam praticar roubo a um estabelecimento na área central, sobre o qual, tinham informações de que seria feita uma transação comercial no valor de R$ 10 mil.

A ocorrência foi registrada no distrito policial onde o homem permaneceu preso. O adolescente foi apreendido depois de elaborado o boletim de natureza porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinais de veículo auto motor.