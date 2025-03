Dupla é presa após roubar carga de R$ 200 mil e fazer dois de refém em Arujá

Duas pessoas foram presas, na manhã desta terça-feira (11), após roubarem um caminhão com uma carga de alimentos avaliada em R$ 200 mil. Além disso, duas pessoas foram feitas de refém. O caso aconteceu em Arujá.

De acordo com as informações da polícia, as vítimas foram libertadas ilesas. O caminhão, juntamente com a carga, foi recuperado. O roubo foi feito na Avenida PL do Brasil. A carga pertencia à empresa Aurora, de alimentos.

O carro utilizado pelos suspeitos era um Honda Fit preto, que estava com a placa adulterada. Este veículo e o caminhão foram preservados para o trabalho de perícia.