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Jornal Diário de Suzano - 15/03/2026
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Polícia

Dupla é presa após roubo em Mogi; um dos suspeitos é investigado por latrocínio

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) os agentes apreenderam duas motocicletas, capacetes, cartões e um revólver calibre 22

16 março 2026 - 12h26Por da Reportagem Local
Caso foi registradono Plantão da Delegacia Seccional da cidadeCaso foi registradono Plantão da Delegacia Seccional da cidade - (Foto: Arquivo/DS)

Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos em flagrante por roubo, na manhã deste sábado (14), na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Um dos suspeitos é procurado pela Justiça e investigado por envolvimento no latrocínio, roubo seguido de morte, de um policial militar aposentado ocorrido há cerca de dois anos em Mogi.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante a ocorrência atual os policiais militares e guardas civis municipais (GCMs) realizaram buscas na região e localizaram a dupla, que havia roubado um celular e uma moto. Os agentes apreenderam duas motocicletas, capacetes, cartões e um revólver calibre 22, que estava com um dos suspeitos.

Os dois homens permaneceram detidos à disposição da Justiça e o caso foi registrado como localização/apreensão e entrega de veículo, roubo de veículo, localização/apreensão de objeto, captura de procurado, receptação de veículo e localização/apreensão e entrega de objeto no Plantão da Delegacia Seccional da cidade.

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