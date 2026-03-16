Dupla é presa após roubo em Mogi; um dos suspeitos é investigado por latrocínio

Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos em flagrante por roubo, na manhã deste sábado (14), na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Um dos suspeitos é procurado pela Justiça e investigado por envolvimento no latrocínio, roubo seguido de morte, de um policial militar aposentado ocorrido há cerca de dois anos em Mogi.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante a ocorrência atual os policiais militares e guardas civis municipais (GCMs) realizaram buscas na região e localizaram a dupla, que havia roubado um celular e uma moto. Os agentes apreenderam duas motocicletas, capacetes, cartões e um revólver calibre 22, que estava com um dos suspeitos.

Os dois homens permaneceram detidos à disposição da Justiça e o caso foi registrado como localização/apreensão e entrega de veículo, roubo de veículo, localização/apreensão de objeto, captura de procurado, receptação de veículo e localização/apreensão e entrega de objeto no Plantão da Delegacia Seccional da cidade.