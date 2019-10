Dupla é presa com 150 cartões clonados em supermercado no Boa Vista

Dois homens, de 25 e 31 anos, foram presos com 150 cartões de banco clonados, nesta quarta-feira, 30, no Boa Vista, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos ofereceram uma quantia de R$ 5 mil, para se livrarem da prisão. Também foram apreendidos dois celulares e R$ 30. Um terceiro bandido fugiu.

A ação aconteceu num supermercado do bairro. Policiais, do 3º Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, receberam denúncia de que três pessoas estariam tentando realizar saques num caixa eletrônico. Tal prática, de acordo com o relato, poderia ser criminosa, uma vez que o grupo carregava uma grande quantidade de cartões bancários.

Os PMs foram ao local e encontraram o grupo. Dois tentaram escapar, mas foram detidos. Um terceiro conseguiu correr e fugir em um GM Celta, com placas de Itaquaquecetuba. Na ocasião da abordagem, foram encontrados os 150 cartões bancários, além de dois celulares e R$ 30.

Em depoimento aos policiais, os homens, a princípio, falaram que os cartões foram encontrados em um lixão. Depois, afirmaram que agiam com golpe de cartões clonados. E, por isso, foram até o mercado para fazer os saques, mas nenhuma quantia foi obtida. Segundo a PM, os homens ofereceram suborno de R$ 5 mil, para serem soltos.

Os homens presos foram autuados em flagrante por tentativa de estelionato e corrupção ativa. Ambos têm passagens na Justiça por roubo.