Dupla é presa com 'chupa-cabras' em caixas eletrônicos de banco em Suzano

Dois suspeitos foram presos, na manhã desta terça-feira (18), com dois "chupa-cabras" em uma agência bancária, localizada na Benjamin Constant, no Centro de Suzano. Os criminosos usavam os objetos nos caixas eletrônicos para furtar os clientes do banco que iam sacar dinheiro. Pelo menos outros dois suspeitos fugiram. O caso está sendo registrado na Delegacia Central.

Caso

Por volta das 8h12, o monitoramento de câmeras do banco informou à polícia de que pelo menos quatro suspeitos estavam "enganando os clientes" em dois caixas eletrônicos. Os criminosos colocaram os "chupa-cabras", que se pareciam com uma fita de metal, nos aparelhos. Desta forma, o cliente colocava a biometria para sacar, dava erro e seguia para outro caixa eletrônico. No entanto, a biometria ficava na tela do caixa, onde os suspeitos aproveitavam para tirar a fita e fazer o saque na conta das vítimas.

Seis policiais foram até o banco e prenderam dois suspeitos. Os cabos Ferri e Dezordi foram os primeiros a chegar no local e abordar os suspeitos. Pelo menos outros dois conseguiram fugir.

Os dois suspeitos presos negaram a prática do crime. Contudo, um deles está com medida cautelar pelo mesmo crime em outra agência bancária em Suzano.