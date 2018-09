Dupla é presa com revólver e pistola após perseguição em Itaquá

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após perseguição, em Itaquaquecetuba. A polícia localizou duas armas - um revólver calibre 38 e uma pistola .40 - com os suspeitos. A ação aconteceu na noite dessa terça-feira (25), na Rua Bebedouro, na Vila Gepina.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. Não foi divulgado, porém, a decisão da Justiça se eles responderiam em liberdade ou iriam ser transferido para uma penitenciária da Capital.

Perseguição

A Polícia Militar fazia patrulhamento na Rodovia Almiro Dias, quando suspeitou de ocupantes de um Fiat Fiorino, que seguiam no contrafluxo da via.

Os PMs retornaram e passaram a acompanhá-los. A fuga durou poucos minutos. Os indivíduos não reagiram à prisão.

Com um deles, foi encontrado um revólver com cinco munições. Já com o segundo suspeito, os policiais localizaram uma pistola da marca Taurus. A arma ainda estava com a numeração, mas não há detalhes se pertencia a algum agente de segurança.