Dupla é presa e 'refinaria' de drogas descoberta em Mogi; 7 kg de entorpecentes são apreendidos

Dois homens foram presos e uma “refinaria” de drogas foi descoberta no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, na última sexta-feira (5). Foram apreendidos mais de 7 quilos de entorpecentes e materiais utilizados para produção e venda de drogas.

Segundo a polícia militar, durante ações de combate ao tráfico de drogas, uma equipe localizou uma residência que funcionava como um centro de preparo e distribuição de drogas. No local, três homens foram localizados preparando e embalando entorpecentes.

Um dos suspeitos conseguiu fugir. Os outros dois, ambos com antecedentes criminais e um foragido da penitenciária de Mongaguá há cerca de um ano, foram detidos.

Ao todo, foram apreendidos 3,35 quilos de cocaína, 3,73 quilos de crack, além de quatro liquidificadores, peneiras, bacias, uma balança de precisão, pacote com eppendorfs vazios, celulares e dinheiro.

O caso foi registrado como flagrante para tráfico de drogas na Central de Polícia Judiciária. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.