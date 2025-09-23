Dupla é presa em flagrante por furto em Ferraz

Dois homens foram presos em flagrante após furtar objetos em uma empresa na Estrada do Bandeirante, em Ferraz de Vasconcelos, na manhã desta segunda-feira (22).

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento pelo local, a equipe avistou um homem carregando uma televisão de 55 polegadas. Durante a abordagem, o suspeito confessou que o objeto havia sido furtado de uma empresa da região.

Ele também informou a participação de outro homem, localizado nas proximidades, portando uma sacola com fios também furtados do local.

Equipamentos eletrônicos, ferramentas, fios, celulares e outros objetos foram recuperados e devolvidos à vítima.

O caso foi registrado como furto qualificado no Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos. A dupla permanece à disposição da Justiça.