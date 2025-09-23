Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Dupla é presa em flagrante por furto em Ferraz

Suspeito estava carregando uma televisão na Estrada do Bandeirante

23 setembro 2025 - 11h53Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Objetos foram recuperados Objetos foram recuperados - (Foto: Divulgação/PM)

Dois homens foram presos em flagrante após furtar objetos em uma empresa na Estrada do Bandeirante, em Ferraz de Vasconcelos, na manhã desta segunda-feira (22).

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento pelo local, a equipe avistou um homem carregando uma televisão de 55 polegadas. Durante a abordagem, o suspeito confessou que o objeto havia sido furtado de uma empresa da região.

Ele também informou a participação de outro homem, localizado nas proximidades, portando uma sacola com fios também furtados do local.

Equipamentos eletrônicos, ferramentas, fios, celulares e outros objetos foram recuperados e devolvidos à vítima.

O caso foi registrado como furto qualificado no Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos. A dupla permanece à disposição da Justiça.