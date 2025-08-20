Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Dupla é presa em operação contra fraudes bancárias em Mogi

Organização criminosa realizava empréstimos bancários e transferências sem autorização

20 agosto 2025 - 11h20Por Da Reportagem Local
Ação foi realizada pelo SIG da Delegacia Seccional de MogiAção foi realizada pelo SIG da Delegacia Seccional de Mogi - (Foto: Reprodução/Street View)

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (18) em uma operação contra uma associação criminosa envolvida em fraudes bancárias. Ação foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. Além dos dois suspeitos, a ação resultou no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do Alto Tietê.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as investigações iniciaram após denúncias e levantamentos que apontaram a atuação de um grupo especializado em obter dados pessoais de vítimas com falsas abordagens de assistência social.

Com as informações, os suspeitos realizavam empréstimos bancários e transferências sem autorização. Também foi constatado que parte das fraudes era praticada por meio de acesso remoto aos dispositivos das vítimas.

Ainda segundo a pasta, durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores, documentos e mídias digitais, incluindo vídeos gravados por um dos investigados executando os golpes em tempo real.

Além das prisões, outros dois indivíduos foram formalmente indiciados e a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 210 mil em contas vinculadas aos investigados.

O material apreendido será periciado. As investigações prosseguem para identificar a participação de outros envolvidos.

