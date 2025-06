Dupla é presa em Suzano por roubo de carga

Dois homens, de 19 e 22 anos, foram presos em flagrante por roubo na manhã desta segunda-feira (26), no Jardim Dona Benta, em Suzano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares realizavam um patrulhamento quando localizaram um veículo suspeito com dois homens dentro.

Durante a abordagem, encontraram um celular roubado com um dos ocupantes e R$ 310 em dinheiro. Questionados, confessaram que estavam armazenando mercadoria roubada em uma residência.

No local, a equipe apreendeu uma motocicleta que, posteriormente, foi constatada como furtada e uma Fiorino junto com as mercadorias roubadas.

A dupla foi encaminhada para Delegacia de Itaquaquecetuba e permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo.