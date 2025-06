Dupla é presa pela GCM por tentativa de furto no Conjunto Residencial Iraí

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), prendeu na noite da última terça-feira (10/06) dois homens suspeitos de furto a uma residência localizada na rua Antônio dos Reis, no Conjunto Residencial Iraí.

A abordagem foi realizada após denúncia de uma vizinha que notou os suspeitos deixando o imóvel com sacos contendo os objetos subtraídos. Os itens foram recuperados e reconhecidos pela vítima.

A ocorrência teve início por volta das 17 horas quando uma equipe da Romu foi acionada após uma denúncia informar que uma residência estava sendo invadida. No local, uma vizinha relatou ter visto dois homens, trajando calça jeans e blusas escuras, saindo do imóvel com sacos de lixo contendo objetos suspeitos. Os agentes iniciaram imediatamente o patrulhamento e localizaram os suspeitos na rua José Garcia de Souza.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, mas os sacos carregados por eles continham utensílios de cozinha, um alicate, uma extensão elétrica e barras de alumínio utilizadas em capotas marítimas veiculares. O proprietário da residência reconheceu todos os objetos como sendo de sua propriedade.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Polícia Central, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante com base no artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto. Um dos detidos alegou dores no tornozelo e foi levado ao Hospital e Maternidade de Suzano, sendo atendido, medicado e liberado.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a prontidão da equipe. “A rápida resposta da Romu mostra o comprometimento da nossa Guarda Civil com a segurança dos suzanenses. A integração com a comunidade é fundamental para esse tipo de ação bem-sucedida”.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, também elogiou a atuação dos agentes. “A GCM tem atuado com excelência em diversas frentes, garantindo a ordem pública e aumentando a sensação de segurança nas nossas ruas. Esse caso é mais uma prova do empenho e profissionalismo da corporação”.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.