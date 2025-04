Dupla é presa pela GCM por tráfico e receptação no Jardim Dona Benta

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu em flagrante dois homens por tráfico de entorpecentes e receptação na manhã da última sexta-feira (18/04), no bairro Jardim Dona Benta. A ação ocorreu por volta das 7h15, durante patrulhamento da Força Patrulha, que encontrou os suspeitos com drogas, um celular roubado, dinheiro e uma de arma de fogo falsa.

A abordagem foi realizada após a equipe ser informada sobre movimentações suspeitas em uma casa abandonada na estrada Takashi Kobata. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Central de Suzano, onde as prisões foram ratificadas.

Durante ronda pelo Jardim Europa, os agentes receberam a denúncia de atividades suspeitas, no Jardim Dona Benta. No ponto indicado, em uma casa abandonada, dois indivíduos foram localizados e abordados. Com um deles foi encontrada uma carteira contendo diversas anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. O segundo suspeito portava um celular que, após verificação, foi constatado como produto de roubo.

Próximo à dupla, no chão, os agentes localizaram uma bolsa contendo 52 porções de cocaína, 30 de maconha, R$ 506,50, além de uma arma de fogo falsa e outros materiais com registros do comércio de entorpecentes. Todo o material foi apresentado na Polícia Civil, onde as autoridades ratificaram a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e de receptação.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a ação demonstra a eficácia das rondas preventivas. “Esse tipo de patrulhamento é essencial para interromper atividades criminosas e proteger a população. A pronta resposta da nossa equipe mostra o preparo e o comprometimento da corporação com a segurança de Suzano”, declarou o chefe da pasta.

O atendimento é parte das estratégias integradas da pasta e, segundo Balbino, a colaboração da população é fundamental para o sucesso dessas ações. “Contamos com o apoio dos munícipes, que, por meio de denúncias, contribuem com informações importantes. A GCM está nas ruas para servir e proteger, e a parceria com a comunidade é o que fortalece nossa atuação”, completou.

A corporação orienta a população a continuar colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.