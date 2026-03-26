Dupla é presa por porte ilegal de arma em Suzano

Dois homens foram presos na noite desta quarta-feira (25) por porte ilegal de arma de fogo na Estrada do Ribeirão, no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava em patrulhamento pela via quando avistou dois homens caminhando juntos. Ao perceberem a presença dos policiais, eles tentaram se separar e andar mais rápido, o que levantou suspeita.

Durante a abordagem, os policiais localizaram na cintura de um dos suspeitos um revólver calibre .38 com a numeração raspada, além de munições intactas. Questionados, os homens informaram que transportavam a arma para guardá-la na casa de um amigo.

Diante dos fatos, os homens foram presos e encaminhados ao Distrito Policial Central de Suzano, onde a ocorrência foi registrada. A arma foi apreendida e os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.