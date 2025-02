Dupla é presa por receptação e adulteração de placa em Itaquá

Dois homens foram presos por receptação e adulteração de placas em Itaquaquecetuba. O caso aconteceu na tarde de sábado (8), na Rua Urbano José do Prado, no bairro Estância Guatambu.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência (B.O), policiais estavam realizando patrulhamento quando viram uma caminhonete HR com possibilidade de ser “dublê”, que é um veículo clonado.

O B.O explica que o carro estava com um emplacamento DKE-6D42. Após a abordagem, foi verificado que era produto de furto e a placa original era DAO-9A97. Em vistoria pessoal, nada ilícito foi encontrado.

Por conta da placa adulterada, foram conduzidos à delegacia os suspeitos e o veículo e foi ratificada voz de prisão. Além disso, foram apreendidos dois celulares e R$ 1,5 mil em espécie.

O caso foi registrado como receptação e adulteração de sinais de identificação no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.