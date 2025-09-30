Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 30 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Dupla é presa por roubo e sequestro em Itaquá

Suspeitos mantiveram vítimas dentro de carro

30 setembro 2025 - 10h39Por Da Reportagem Local
- (Foto: Caso foi registrado no 1º DP de Itaquá)

Dois homens de 31 e 37 anos foram presos em flagrante após roubarem um veículo e sequestrarem as vítimas, na manhã da última sexta-feira (26), no bairro Vila Ursulina, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, constataram que as vítimas, dois homens de 29 e 45 anos, foram abordadas pelos suspeitos e obrigadas a entrar no carro dos suspeitos.

Horas depois, as vítimas foram liberadas nas proximidades da Estação Jardim Aracaré, onde acionaram a polícia. Os agentes conseguiram localizar o veículo e os suspeitos, que confessaram o crime.

Com eles, foram apreendidos cartões bancários, dinheiro e celulares. O veículo roubado foi recuperado.

Os suspeitos foram presos em flagrante. O caso foi registrado como roubo com retenção de vítima no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba. Os homens permanecem à disposição da Justiça.  

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM detém quatro suspeitos de praticar arrastões na região norte de Suzano
Polícia

GCM detém quatro suspeitos de praticar arrastões na região norte de Suzano

Briga de trânsito termina com homem esfaqueado em Itaquá
Polícia

Briga de trânsito termina com homem esfaqueado em Itaquá

Polícia Civil de Mogi prende quadrilha de roubo de dados e senhas virtuais
Polícia

Polícia Civil de Mogi prende quadrilha de roubo de dados e senhas virtuais

Procurado por homicídio na Bahia em 2016 é preso em Itaquá
Polícia

Procurado por homicídio na Bahia em 2016 é preso em Itaquá

Líder de facção peruana envolvido em tiroteio em Suzano é preso no Paraguai
Polícia

Líder de facção peruana envolvido em tiroteio em Suzano é preso no Paraguai

Pai e filho são presos por violência doméstica e posse ilegal de armas em Suzano
Polícia

Pai e filho são presos por violência doméstica e posse ilegal de armas em Suzano