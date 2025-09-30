Dupla é presa por roubo e sequestro em Itaquá

Dois homens de 31 e 37 anos foram presos em flagrante após roubarem um veículo e sequestrarem as vítimas, na manhã da última sexta-feira (26), no bairro Vila Ursulina, em Itaquaquecetuba.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, constataram que as vítimas, dois homens de 29 e 45 anos, foram abordadas pelos suspeitos e obrigadas a entrar no carro dos suspeitos.
Horas depois, as vítimas foram liberadas nas proximidades da Estação Jardim Aracaré, onde acionaram a polícia. Os agentes conseguiram localizar o veículo e os suspeitos, que confessaram o crime.
Com eles, foram apreendidos cartões bancários, dinheiro e celulares. O veículo roubado foi recuperado.
Os suspeitos foram presos em flagrante. O caso foi registrado como roubo com retenção de vítima no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba. Os homens permanecem à disposição da Justiça.