Dupla é presa por tráfico de drogas em Itaquá

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na Jardim Maragogipe, em Itaquaquecetuba, na tarde desta quinta-feira (07). Foram apreendidas 61 porções de entorpecentes e R$ 14.

Segundo a polícia militar, durante a operação Impacto Integrada, os agentes visualizam, com apoio da transmissão ao vivo do Olho de Águia, os suspeitos no atro criminoso. A equipe foi até o local e abordou os homens.

Na busca pessoal, encontraram algumas porções de entorpecentes. Já em varredura no local, os agentes localizaram uma sacola plástica com mais drogas. No total, foram localizadas e apreendidas 23 porções de maconha, 22 de cocaína, 16 de crack e R$ 14.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Polícia Central de Itaquaquecetuba. Os suspeitos foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.