Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 08 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Dupla é presa por tráfico de drogas em Itaquá

Foram apreendidas 61 porções de entorpecentes

08 agosto 2025 - 10h37Por Da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View )

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na Jardim Maragogipe, em Itaquaquecetuba, na tarde desta quinta-feira (07). Foram apreendidas 61 porções de entorpecentes e R$ 14.

Segundo a polícia militar, durante a operação Impacto Integrada, os agentes visualizam, com apoio da transmissão ao vivo do Olho de Águia, os suspeitos no atro criminoso. A equipe foi até o local e abordou os homens.

Na busca pessoal, encontraram algumas porções de entorpecentes. Já em varredura no local, os agentes localizaram uma sacola plástica com mais drogas. No total, foram localizadas e apreendidas 23 porções de maconha, 22 de cocaína, 16 de crack e R$ 14.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Polícia Central de Itaquaquecetuba. Os suspeitos foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito é preso por tráfico com mais de 260 porções de entorpecentes em Itaquá
Polícia

Suspeito é preso por tráfico com mais de 260 porções de entorpecentes em Itaquá

Polícia Civil com apoio da EDP descobre furto de energia em Ferraz; prejuízo ultrapassa R$ 10 mil
Polícia

Polícia Civil com apoio da EDP descobre furto de energia em Ferraz; prejuízo ultrapassa R$ 10 mil

Operação conjunta termina com dois detidos, apreensão de drogas e 284 abordagens realizadas
Polícia

Operação conjunta termina com dois detidos, apreensão de drogas e 284 abordagens realizadas

Polícia Civil de Mogi prende grupo por Golpe do Falso Advogado; um dos suspeitos está foragido
Polícia

Polícia Civil de Mogi prende grupo por Golpe do Falso Advogado; um dos suspeitos está foragido

Polícia faz ação contra influenciadores que divulgam Jogo do Tigrinho
Polícia

Polícia faz ação contra influenciadores que divulgam Jogo do Tigrinho

PM recupera carro furtado em Itaquaquecetuba
Polícia

PM recupera carro furtado em Itaquaquecetuba