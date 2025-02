Dupla é presa por tráfico de drogas em Jundiapeba

Dois homens foram presos, na noite desta terça-feira (18), suspeitos de tráfico de drogas, na Rua Talete Maccio, em Jundiapeba, distrito de Mogi das Cruzes.

De acordo com as informações da polícia, agentes estavam fazendo patrulhamento no local e, ao serem avistados, a dupla tentou se desfazer de uma pochete, um maço de cigarros e dinheiro.

Eles foram abordados e, durante a vistoria pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, dentro da pochete existiam várias porções de maconha e o maço de cigarro continha sete porções de cocaína e R$ 56.

Foi feita uma vistoria local, que resultou na descoberta de outra pochete e uma sacola que continha mais drogas.

A dupla, as drogas e o dinheiro for encaminhados à Central de Polícia Judiciária. Os suspeitos ficaram detidos no local.