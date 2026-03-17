Dupla é presa por tráfico e quase 10 kg de drogas são apreendidas em Mogi

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (17) em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, foram apreendidos quase 10 quilos de drogas sendo 6,450 kg de maconha, 1,769 kg de cocaína e 1,618 kg de crack.

A ocorrência foi registrada na Rua Gumercindo Coelho, após indicarem que um imóvel estaria sendo utilizado para o comércio de entorpecentes. O local já era conhecido pelas equipes devido a registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas.

Durante averiguação no endereço, os policiais visualizaram dois indivíduos no interior do imóvel. Ao perceberem a presença da equipe, os suspeitos tentaram fugir pelos fundos da residência, pulando telhados e quintais de casas vizinhas.

No imóvel, foram encontrados 9,836 quilos de drogas além de R$ 55,05 em dinheiro e uma arma de fogo calibre 32 sem numeração ou marca aparente. Um dos indivíduos sofreu escoriações durante a fuga e a resistência à abordagem, sendo encaminhado à UPA do Jardim Universo, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

O outro indivíduo também foi levado ao Pronto-Socorro do Jardim Universo após relatar dor de cabeça. Ele foi medicado e liberado.

Os dois indivíduos, juntamente com as drogas, o dinheiro e a arma apreendida, foram conduzidos à Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes onde permaneceram presos à disposição da Justiça.