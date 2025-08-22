Dupla é presa suspeita de roubar uma van escolar em Suzano; motorista ficou em cárcere privado

Dois homens, de 27 e 33 anos, foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (21), suspeitos de participar do roubo de uma van escolar e manter o motorista, de 40 anos, em cárcere privado em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava dentro do veículo estacionado na rua Farmacêutico Severino Gonçalves quando dois suspeitos entraram na van e anunciaram o assalto. A vítima teve o celular tomado e sofreu ameaças de violência física caso reagisse.

O motorista foi levado para uma área de mata com uma construção abandonada. Um dos suspeitos deixou o local com o veículo, enquanto a vítima permaneceu em cárcere privado sob vigilância do outro suspeito. Após aproximadamente uma hora no cativeiro, o suspeito informou que haviam “pegado o carro errado” e que a vítima seria liberada.

Após a saída do homem, a vítima foi até um supermercado próximo ao local, acionou a Polícia Militar e contatou seu empregador.

A polícia militar recebeu a informação da van escolar próxima à Estrada dos Fernandes, local conhecido como desmanche de veículos. No endereço, os agentes encontraram um outro carro com dois suspeitos dentro.

Durante a abordagem, a equipe constatou que o carro estava com sinais de identificação adulterados e que o veículo original havia sido furtado dia 8 de agosto em Araçariguama. Os policiais solicitaram apoio de outra equipe que se deslocou até a Estrada Municipal e localizou a van abandonada com a chave no contato. Questionados, os suspeitos informaram que foram até o local para retirar as peças da van em troca de R$ 1,5 mil.

Já durante o interrogatório, um dos suspeitos negou participação no crime. Relatou que o carro com sinais adulterados era de seu vizinho e que pegou emprestado para fazer um frete. Contou ainda que encontrou o outro suspeito na rua e que só deu uma carona para ele até o local da abordagem.

Os suspeitos foram autuados por roubo, receptação e adulteração de veículo. Os veículos foram devolvidos aos donos.