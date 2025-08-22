Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 22 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Dupla é presa suspeita de roubar uma van escolar em Suzano; motorista ficou em cárcere privado

Vítima ficou em cárcere privado por aproximadamente uma hora

22 agosto 2025 - 13h16Por Da Reportagem Local
Van foi roubada na rua Farmacêutico Severino GonçalvesVan foi roubada na rua Farmacêutico Severino Gonçalves - (Foto: Divulgação/PM)

Dois homens, de 27 e 33 anos, foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (21), suspeitos de participar do roubo de uma van escolar e manter o motorista, de 40 anos, em cárcere privado em Suzano.  

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava dentro do veículo estacionado na rua Farmacêutico Severino Gonçalves quando dois suspeitos entraram na van e anunciaram o assalto. A vítima teve o celular tomado e sofreu ameaças de violência física caso reagisse.

O motorista foi levado para uma área de mata com uma construção abandonada. Um dos suspeitos deixou o local com o veículo, enquanto a vítima permaneceu em cárcere privado sob vigilância do outro suspeito. Após aproximadamente uma hora no cativeiro, o suspeito informou que haviam “pegado o carro errado” e que a vítima seria liberada.

Após a saída do homem, a vítima foi até um supermercado próximo ao local, acionou a Polícia Militar e contatou seu empregador.

A polícia militar recebeu a informação da van escolar próxima à Estrada dos Fernandes, local conhecido como desmanche de veículos. No endereço, os agentes encontraram um outro carro com dois suspeitos dentro.

Durante a abordagem, a equipe constatou que o carro estava com sinais de identificação adulterados e que o veículo original havia sido furtado dia 8 de agosto em Araçariguama. Os policiais solicitaram apoio de outra equipe que se deslocou até a Estrada Municipal e localizou a van abandonada com a chave no contato. Questionados, os suspeitos informaram que foram até o local para retirar as peças da van em troca de R$ 1,5 mil.

Já durante o interrogatório, um dos suspeitos negou participação no crime. Relatou que o carro com sinais adulterados era de seu vizinho e que pegou emprestado para fazer um frete. Contou ainda que encontrou o outro suspeito na rua e que só deu uma carona para ele até o local da abordagem.

Os suspeitos foram autuados por roubo, receptação e adulteração de veículo. Os veículos foram devolvidos aos donos.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Perseguição policial deixa um morto e três presos em Mogi
Polícia

Perseguição policial deixa um morto e três presos em Mogi

Suspeito é preso por tráfico com quase 200 porções de drogas em Itaquá
Polícia

Suspeito é preso por tráfico com quase 200 porções de drogas em Itaquá

PM resgata idoso caído em um córrego em Suzano
Polícia

PM resgata idoso caído em um córrego em Suzano

Mãe encontra adolescente morta dentro de casa em Mogi; Polícia investiga
Polícia

Mãe encontra adolescente morta dentro de casa em Mogi; Polícia investiga

Polícia apreende 1,3 mil garrafas em esquema de falsificação de bebidas em Mogi
Polícia

Polícia apreende 1,3 mil garrafas em esquema de falsificação de bebidas em Mogi

GCM de Suzano apreende motocicletas em duas ocorrências de crimes de trânsito
Polícia

GCM de Suzano apreende motocicletas em duas ocorrências de crimes de trânsito