Dupla é presa suspeita de tentativa de homicídio em Itaquá

Dois homens, de 22 e 28 anos, foram pesos em flagrante por tentativa de homicídio, no domingo (2), em Itaquaquecetuba. A prisão aconteceu na Rua Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com as informações da polícia, agentes que estavam patrulhando foram informados sobre um disparo de arma de fogo, ocorrido pela Rua Blbinos, no Jardim Luciana. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os disparos foram contra outros dois homens, de 28 e 39 anos.

Após receber as informações do veículo utilizado pelos suspeitos, um Fiat Punto preto, os policiais começaram o patrulhamento e, na Rua Ferraz de Vasconcelos, realizaram a abordagem do veículo.

Durante a busca veicular, foi localizado um revólver calibre 38, municiado e com três cartuchos deflagrados. Ainda de acordo com a polícia, o carro constava com participação em um roubo a estabelecimento comercial.

A dupla e o revólver foram encaminhados à Delegacia Central de Itaquaquecetuba. Os suspeitos permaneceram presos e à disposição da Justiça.