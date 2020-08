Dupla foge por mais de 7 quilômetros e são presos com carro roubado em Suzano

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após uma perseguição, que se estendeu por mais de 7 quilômetros, na região Norte de Suzano e, também, na divisa com Itaquaquecetuba, durante esta sexta-feira, 7. O carro em que fugiam era roubado e, por coincidência, os homens tinham trocado a placa por outro veículo com queixa de crime, de acordo com a polícia.

A fuga começou na Avenida Francisco Marengo. Mesmo após insistentes sinais e pedidos de parada, os suspeitos não respeitaram e fugiram em alta velocidade.

Um grande cerco foi montado pela polícia. O carro no qual os suspeitos estavam passou por diversas ruas, especialmente da região Norte. A fuga foi até à divisa com Itaquaquecetuba, na Rua Benedito Salomé da Anunciação.

No entanto, os suspeitos abandonaram o carro, dando início a uma fuga a pé. Os homens, inclusive, para escapar, entraram em um córrego, mas acabaram sendo alcançados e presos.

Segundo a PM, o carro tinha sido roubado dia 10 de julho no Jaçanã, na Capital. Em relação às placas trocadas pela dupla, a numeração dava conta de um veículo também roubado. Além disso, foram apreendidos dois celulares com a dupla.

Os homens presos têm passagens na Justiça por roubo, tráfico e receptação. Agora, eles irão responder por receptação.