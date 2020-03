Dupla invade e furta moto no patío de veículos do Casa Branca Guardas municipais do Canil apreenderam adolescente; comparsa fugiu

Por Marcus Pontes - de Suzano 24 MAR 2020 - 13h11

Moto furtada foi recuperada pelos guardas municipais Foto: Guarda Civil Municipal/Divulgação Um adolescente foi apreendido sob suspeita de participar da invasão e furto ao pátio de veículos do Jardim Casa Branca, em Suzano, durante a manhã desta terça-feira, 24. Outro suspeito fugiu. Agentes do Canil, da Guarda Civil Municipal (GCM), patrulhavam pela região, quando receberam denúncia sobre a invasão ao pátio de veículos. Os guardas seguiram até o local e localizaram dois indivíduos na Rua Waldemar Augusto. Houve correria e um dos indivíduos escapou dos guardas. O outro, porém, foi detido e identificado como sendo um adolescente. Além disso, a moto furtada pela dupla foi recuperada. O adolescente capturado foi encaminhado à Delegacia Central, onde deve ser autuado em flagrante por ato infracional de furto qualificado. A moto, que seria levada pela dupla, irá retornar ao pátio de veículos. Até o fechamento desta reportagem, os guardas não haviam localizado o suspeito foragido.

