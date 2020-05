Dupla sobe em telhados durante fuga e acaba presa por roubo de carga no Casa Branca

Uma perseguição terminou com dois indivíduos presos nesta quinta-feira, 7, no Jardim Casa Branca, em Suzano. A dupla é suspeita de ter interceptado e roubado um veículo de entregas de um site de compras. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos participaram do roubo a uma loja de planejados, localizada na Rua Regina Cabalau Mendonça, na quarta-feira, 6.

Os policiais encontraram o veículo usado pelos bandidos na Rua Tokuzo Endo, no Casa Branca. O trio de assaltantes abandonou o carro e fugiu pulando sobre o telhado de residências.

Dois foram capturados pelos PMs. O terceiro escapou ao entrar na mata. Segundo a PM, uma arma foi localizada com os indivíduos.

O carro roubado pelos bandidos foi localizado na Estrada do Yamane. Todos os objetos foram recuperados.

Um dos presos, de 18 anos, já tem passagens na Justiça por furto e homicídio. O comparsa não tinha histórico criminal. Os homens presos vão responder pelo crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Primeiro roubo

A dupla presa, além do ladrão foragido, participaram de um assalto a uma loja de planejados. Na ação, os bandidos levaram dois carros, dinheiro e itens pessoais das vítimas. Ambos presos esta quinta foram reconhecidos.