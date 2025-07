Dupla suspeita de estelionato é presa em Ferraz

Uma dupla suspeita de estelionato foi presa, nesta terça-feira (1), em Ferraz de Vasconcelos. Eles operavam uma central clandestina de telemarketing, onde realizavam golpes contra clientes de instituições financeiras.

De acordo com a polícia, o responsável pelo local era procurado por ter abandonado o regime semiaberto.

A prisão foi feita por policiais da 4ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Contra Seguros (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

As investigações da polícia identificaram uma entrega de cartões bancários fraudulentos a ser realizada possivelmente na base de operações dos golpistas. Os policiais identificaram um imóvel, na Rua Tio Patinhas, como o local de entrega. Uma mulher recebeu a encomenda e foi detida com três cartões bancários.

O foragido foi encontrado dentro do imóvel. Ele operava os equipamentos utilizados nos golpes, de acordo com a polícia. O suspeito morava no local.

Toda a estrutura montada pelos suspeitos passará por perícia. A dupla responde por estelionato e associação criminosa.