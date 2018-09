Durante briga, homem arremessa televisão na esposa em Poá

Uma discussão por causa de som alto terminou com agressões em Poá. Um homem é suspeito de arremessar um televisor contra a companheira. O fato aconteceu nesse sábado (22), na Vila Perracine.

Uma investigação foi aberta para determinar quem teria iniciado a briga. Por isto, ninguém foi preso na ocorrência.

O que se sabe é que o casal teria tido uma discussão acalorada. A briga evoluiu para agressões.

No boletim, a mulher diz que se queixou ao companheiro sobre o volume do som. E, por isto, o homem arremessou uma televisão contra ela. Disse também que o suspeito a agrediu com socos e chutes.

A versão do homem confirma as agressões, porém, ele relata que primeiro foi atingido por um soco de vidro, o que lhe causou um corte no peito. Assim, segundo o suspeito, foi para cima da companheira para se defender.