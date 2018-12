Durante fuga, suspeito perde controle e se choca contra árvore no Jardim Colorado

Perseguição a uma moto sem placas terminou com um indivíduo ferido, na madrugada desta quinta-feira (13), em Suzano. O caso aconteceu no cruzamento da Rua Biotônico e a Avenida Missionária, no Jardim Colorado. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), um segundo indivíduo conseguiu fugir.

A fuga se iniciou após guardas tentarem pará-los, em razão da moto estar sem placas. A perseguição durou alguns minutos, até que, o piloto perdeu o controle e se chocou contra uma árvore.

Mesmo após o acidente, o garupa conseguiu se levantar e fugir correndo. Porém, o piloto ficou desacordado e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado ao Pronto-Socorro (PS) Municipal, onde foi medicado e liberado.

Após análise na motocicleta apreendida, os guardas constataram que o chassi (identificação do veículo) tinha sido raspado. Ou seja, não foi possível identificar se é ou não de origem criminosa. O rapaz ficou detido por receptação.