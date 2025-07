É preso em Poá o segundo suspeito envolvido na morte de mulher encontrada em lixeira

O segundo suspeito envolvido na morte da mulher encontrada em uma lixeira foi preso, nesta terça-feira (22), em Poá. O homem confessou que embalou o corpo, transportou e jogou na via pública.

Segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), durante a investigação, descobriram que o irmão do primeiro suspeito que foi preso, no dai 15 de julho, também estava envolvido no caso.

Foi emitido um mandado de prisão temporária e de busca domiciliar. Na tarde desta terça-feira, o suspeito foi preso em sua residência. Além disso, os agentes encontraram uma camisa de futebol utilizada pelo homem quando retirava o carrinho de feira para transportar o corpo da vítima.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou ter embalado o corpo da vítima em um saco de lixo, colocado em um tambor e jogado na via pública.

O caso

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma lixeira, na manhã do dia 14 de julho no bairro Calmon Viana, em Poá. Já no dia 15 de julho, o primeiro suspeito foi preso por envolvimento na morte e estava com o carrinho de feira utilizado para transportar o corpo da vítima.