EDP e Polícia Civil descobrem 'gato' de energia em espetaria no Centro de Suzano

A Polícia Civil prendeu o dono de uma espetaria por gato de energia no estabelecimento que fica na Rua General Francisco Glicério, no Centro de Suzano.

A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (9) por policiais da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) e pela EDP, que é a concessionária que fornece energia em Suzano. Segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais e a concessionária foram até o estabelecimento e solicitaram uma vistoria, que foi prontamente autorizada pelo proprietário.

Quando os policiais verificaram o centro de medição, encontraram a ligação clandestina. O técnico da EDP flagrou um segundo ramal de entrada de energia no prédio, constatando um desvio no secundário da empresa para abastecimento de uma câmara fria. Era uma "ligação direta" da rede de distribuição à câmara fria.

Conforme aponta o Boletim de Ocorrência, havia também um desvio das fases "A", "B" e "C" no eletroduto de entrada, antes do medidor, gerando prejuízo à concessionária.

O homem foi levado para a 3ª Delegacia da Disccpat e recebeu voz de prisão por furto de energia. Ele pagou uma fiança de R$ 1,3 mil e foi liberado.

Em nota, a EDP informou que investe cada vez mais em novas tecnologias para combater as fraudes e está à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações a respeito deste crime.