Eletricista é preso após agarrar e tentar abusar sexualmente de vizinha no Boa Vista

Um homem, de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar sob suspeita de agarrar e tentar estuprar a vizinha, de 21 anos, nessa quarta-feira à noite, no bairro Boa Vista, em Suzano. Essa não é a primeira vez em que o suspeito é preso. De acordo com a Polícia Civil, ele tem passagens na Justiça por tráfico de drogas e violência doméstica.

A vítima preparava o jantar, por volta das 18h30, quando o suspeito surgiu e começou a fazer perguntas. O bate-papo ocorria através da janela. No boletim, a jovem destacou que, em nenhum momento, convidou o suspeito a entrar na residência. Isso porque ela estava na companhia de outras duas irmãs - ambas menores de idade.

A conversa não durou muito tempo, já que o homem perguntou se o padrasto da vítima estava em casa. Apesar de afirmar que sim, o suspeito observou que a moto do locatário da residência não estava. Foi então que forçou a porta da cozinha e agarrou a vítima.

No depoimento à Polícia Civil, a vítima disse que o suspeito tampou sua boca e arrastou para o imóvel dele, que fica no mesmo terreno. Lá, ela teve as roupas rasgadas. O abuso sexual só não foi concluído, pois, a jovem conseguiu gritar pedindo ajuda, o que alertou às irmãs.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender ao caso. Informações iniciais indicam que o suspeito estava sob efeito de entorpecentes. Um exame deve analisar esta probabilidade. Tanto o homem como a vítima e irmãs foram levadas à Delegacia Central.

Ao delegado, o suspeito afirmou que tinha um relacionamento com a vítima. A versão, porém, foi contestada veementemente. O homem ficou preso por estupro, já que teria beijado a vítima à força. O caso segue sob análise.