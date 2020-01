Eletricista é preso por receptação em Suzano

A Polícia Militar prendeu um eletricista, de 26 anos, acusado de receptação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu na terça-feira à noite, 14, no bairro Vila Nova Aparecida, em Suzano.



Policiais militares faziam patrulhamento pelo local quando desconfiaram da atitude suspeita do homem, que estava em um Ford prata. Em pesquisa pela placa do veículo, os PMs constataram uma queixa de estelionato de 2018, lavrado no 47º DP (Capão Redondo).



O homem confirmou a compra do veículo, mas não informou o nome do vendedor. Diante disso, foi levado até o distrito, onde o automóvel foi apreendido. Ele foi preso em flagrante e o caso registrado na Delegacia Central.