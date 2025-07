Em ação com Canil, Guarda Civil Municipal apreende entorpecentes em Cezar de Souza

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu, nesta quinta-feira (03/07), 310 porções de entorpecentes nas proximidades da linha férrea em Cezar de Souza. O material estava em uma sacola deixada para trás por um suspeito que fugiu ao avistar a viatura da corporação que fazia patrulhamento na região.

O flagrante aconteceu na avenida Jackes Jones e foi registrado no 3º Distrito Policial, também em Cezar de Souza. Após a fuga do suspeito, uma varredura em uma área de mata feita pela cachorra Mamba, do Canil da Guarda Civil Municipal, encontrou a sacola com 96 porções de crack, 93 porções de cocaína, 75 porções de maconha e 46 porções de haxixe.

Todo o material foi apreendido e também encaminhado para a Polícia Civil, que fará a investigação do caso.

Moto recuperada

Já na noite desta quinta-feira (03/07), a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes localizou uma motocicleta que havia sido roubada no distrito de Jundiapeba. O veículo foi encontrado após denúncias de moradores em um local de mata na estrada Marginal da Adutora, também no distrito.

A motocicleta havia sido roubada também nesta quinta-feira e pertence a um morador da cidade de Mauá. Ele foi localizado graças a um contato feito pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes fez contato com a corporação da cidade do Grande ABC.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Civil e, após os trâmites burocráticos, o veículo foi devolvido ao proprietário.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.