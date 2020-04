Em ações distintas, GCM de Suzano prende traficante e recupera moto roubada

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Suzano prendeu, na segunda-feira à noite, 13, um homem, de 36 anos, por suspeita de comercializar drogas no Jardim Fernandes. A ação foi realizada na Estrada do Marengo. No total, foram apreendidas 113 pedras de crack, 12 porções de maconha e R$ 186,25.

Agentes do grupo especial da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano encontraram o suspeito numa área conhecida por ser um ponto de venda de drogas. Na ocasião da abordagem, foram encontradas notas trocadas de dinheiro e porções de drogas.

A respeito do fato, o suspeito logo confessou ser o responsável pela venda de drogas no local. Uma pesquisa dos agentes apontou, ainda, que o indivíduo tem duas passagens na Justiça. A primeira por roubo e outra por homicídio.

De acordo com a corporação, o homem foi autuado em flagrante e responderá por tráfico de drogas.

Moto recuperada

Durante a tarde, guardas do Canil recuperaram uma moto roubada no Jardim Nazareth. Denúncias davam conta de que indivíduos estariam andando numa motocicleta sem placas.

Quando chegaram à região, os agentes encontraram o suspeito e a moto. Houve perseguição. Durante a fuga, o criminoso abandonou a moto e conseguiu escapar ao correr para a linha férrea.

Os GCMs descobriram que a moto tinha sido roubada no domingo, 12, de uma técnica de enfermagem. O assalto foi na Rua Jorge Bei Maluf.