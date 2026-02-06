Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Em ações distintas, polícia prende dois foragidos por tráfico em Suzano

Prisões aconteceram na quarta (4) e quinta (5), no Jardim Natal e Vila São Pedro, respectivamente

06 fevereiro 2026 - 11h45Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Em ações distintas, polícia prende dois foragidos por tráfico em SuzanoEm ações distintas, polícia prende dois foragidos por tráfico em Suzano - (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Dois homens foragidos por tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar em Suzano, em duas ações distintas. As prisões aconteceram na quarta (4) e quinta (5), no Jardim Natal e Vila São Pedro, respectivamente.

Na primeira ação, um homem de 31 anos foi preso por volta das 21 horas. Os policiais receberam uma denúncia de tráfico de drogas na região da Rua José Galetti e abordaram três pessoas que estavam no local.

Quando viu a viatura, o trio correu para várias direções. A equipe acompanhou o homem que portava uma sacola. Ele entrou em uma residência e os policiais o encontraram escondido na lavanderia da casa.

O suspeito possuía antecedentes por vários crimes, além de um mandado de prisão por tráfico de drogas. A sacola abandonada pelo homem continha R$ 341,60. Um telefone também foi apreendido. O caso foi registrado na Delegacia de Suzano

Na segunda ação, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), os policiais estiveram na Rua Antonio Pires, por volta das 9 horas, para cumprir um mandado de prisão preventiva. O suspeito fugiu pelos fundos de uma casa.

Os policiais voltaram mais tarde, por volta das 14h30, com uma equipe maior. O suspeito estava em um bar com um grupo de pessoas, que se dispersou com a aproximação da viatura.

O homem tentou fugir, mas os agentes conseguiram abordá-lo. Ele registra antecedentes e um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. O homem foi prego no Distrito Policial de Palmeiras.

