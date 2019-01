Em bilhete, mãe confessa abandono de bebê em frente ao cemitério

A Polícia Civil divulgou que um bilhete foi deixado na mochila onde um bebê recém-nascido foi encontrado em uma caixa de sapato, durante a manhã desta segunda-feira (21), em frente a um cemitério particular, em Ferraz de Vasconcelos.

Na folha, a mãe diz que o nome da criança era Bernardo. O texto traz ainda informações quanto a idade e o motivo da morte.

Segundo a mulher, que ainda não foi identificada, o filho teria apenas um dia de vida. O recado diz que a criança teria morrido, enquanto ela dormia. Mas não tem qualquer relação ao óbito. “Não foi culpa minha. Não tenho dinheiro para o enterro. Cuidem dele pelo amor de Deus. Ele era tão lindo e viveu tão pouco”, conta a mulher no bilhete.

No final do texto, a mulher volta a afirmar não ter matado o filho. E que mora em uma comunidade local.

De acordo com a Polícia Civil, filmagens mostram um veículo no local. A placa, porém, não foi gravada. As imagens devem passar por nova análise, em busca da tentativa de identificar os responsáveis.