Em casos distintos, seis são presos pela Polícia Militar em Itaquá

Pelo menos, seis pessoas foram detidas, na quarta-feira à noite (24), em Itaquaquecetuba. Em duas ocorrências distintas, policiais militares (PMs) conseguiram capturar ladrões, após realizarem assaltos na cidade e região.

No primeiro caso, a polícia prendeu três homens e deteve um adolescente, na Rua João Paulo, no bairro Souza Campos. O grupo é suspeito de assaltar uma mercearia no Cidade Boa Vista, em Suzano. O bando foi capturado, após tentar fugir em um veículo com placas do Rio de Janeiro. Com eles, foi encontrado uma pistola de brinquedo, R$ 344 e dois celulares.

Segundo caso

Já o segundo caso foi no Parque Novo Horizonte. Policiais, da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), patrulhavam pelo bairro, quando suspeitaram de três indivíduos. Na abordagem, um deles revelou que roubaram um carro e o abandonaram no final da rua. Na delegacia, a vítima reconheceu dois deles como sendo os autores do assalto.