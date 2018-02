Em dois dias consecutivos, PM intensifica ações contra narcotráfico em Suzano

Atualizado às 14h22

Depois da prisão de um suspeito apontado como responsável pelo tráfico no Jardim Monte Cristo, em Suzano, a Polícia Militar (PM) intensificou as ações contra o narcotráfico na cidade. Desta vez, um indivíduo, de 21 anos, foi preso. Com ele, os policiais localizaram 1,5 quilo de drogas – entre cocaína, crack e maconha -, além de R$ 1.035, balança de precisão e seis mil pinos vazios, que seriam usados para o embalo de mais drogas. Esta é a segunda ação com apreensão expressiva de drogas e dinheiro.

A ação que culminou à detenção aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (16), na Rua Maria Pureza da Conceição, no Parque Umuarama. Segundo a polícia, o detido também era apontado como responsável pela venda de entorpecentes em um ponto da cidade.

Prisão

O suspeito foi detido no quintal de casa. Havia informações de que este indivíduo era o responsável pela venda de drogas na região. Os PMs o confrontaram sobre as acusações, assim objetivando quanto ao local em que os entorpecentes eram escondidos, bem como demais apetrechos oriundos do narcotráfico.

Segundo a polícia, a ocorrência foi apresentada na Delegacia Central.