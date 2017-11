Em fuga, bandidos batem em viaduto em Itaquá e dois são presos pela Força Tática

Duas pessoas foram presas depois uma perseguição, na madrugada deste sábado (11), em Itaquaquecetuba. Na fuga, o carro no qual a dupla estava bateu num viaduto na Avenida Almiro Dias, na região central da cidade. Mais dois comparsas dos detidos conseguiram fugir. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos haviam roubado o carro horas antes no município.

A perseguição se iniciou depois que a Polícia suspeitou de um Volkswagen Fox. O carro era ocupado por quatro pessoas. O grupo saia de uma casa noturna, localizada na Avenida Ítalo Adami. Com a aproximação de uma viatura da Força Tática, o motorista tentou fugir, mas acabou perdendo o controle e batendo.

Quatro pessoas desceram do veículo e fugiram a pé. Os PMs conseguiram alcançar apenas dois indivíduos. Um deles é adolescente. Numa pesquisa sobre o carro, os policiais descobriram que o automóvel tinha sido roubado horas antes, na Rua Taubaté, no Jardim Valparaíso, em Itaquá.

A Polícia levou os envolvidos à Delegacia Central. Até o fechamento desta publicação, os policiais não haviam confirmado se teriam encontrado os foragidos, bem como se houve a apreensão de alguma arma na ocasião das detenções.