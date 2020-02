Em maior apreensão de drogas no ano, Denarc encontra 205 quilos de cocaína em Suzano Carro com drogas saía de uma casa no Jardim Planalto. Duas mulheres foram indiciadas por tráfico de drogas

Por Daniel Marques - de Suzano 12 FEV 2020 - 11h18

Foram encontrados 190 tabletes de cocaína ao total, sendo que 90 deles estavam dentro do carro e outros 100, dentro da casa Foto: Divulgação/Polícia Civil O Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) apreendeu 205 quilos de cocaína que estavam em um carro que saía de um imóvel na Rua Gilberto Napoleão da Silva, no Jardim Planalto, em Suzano. Duas mulheres foram presas em flagrante. A ação aconteceu nesta terça-feira, 11, e é considerada a maior já realizada em 2020 deste tipo de droga. Segundo a Polícia Civil, um Renault Symbol, usado no tráfico, vinha sendo monitorado pelo sistema Detecta. No momento em que o veículo deixava o imóvel, os policiais realizaram o flagrante. A apreensão é resultado da investigação feita pelas equipes da 2ª Delegacia do departamento, que já durava mais de um mês. 205 quilos Foram encontrados 190 tabletes de cocaína ao total, sendo que 90 deles estavam dentro do carro e outros 100, dentro da casa. A polícia também recuperou cinco celulares e R$ 2.475,00. As duas mulheres foram encaminhadas à sede do Denarc e indiciadas por tráfico de drogas.

Leia Também