Em menos 24 horas, quatro são capturados durante ações da Polícia Militar

Quatro pessoas foram detidas, em um intervalo menor de 24 horas, em Itaquaquecetuba. Dessas, duas ficaram presas em flagrante. Na ocasião, foram apreendidas drogas e uma pistola falsa, além de um carro ser recuperado. As ações aconteceram entre a noite de segunda-feira, 2, e a manhã de terça-feira, 3.

O primeiro caso foi uma perseguição a ladrões de carro. Policiais localizaram o veículo na Estrada Corta Rabicho, região do Jardim Maragojipe. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle e caiu em um córrego, que fica às margens da Rodovia Ayrton Senna (SP-70). De acordo com a polícia, um indivíduo foi preso no local. O segundo bandido escapou.

Segundo caso

Instantes depois, policiais seguiram até a Rua Pedra do Urubu, no bairro Maria Rosa. Um suspeito foi preso, após se esconder em um banheiro. Na ocasião da abordagem, foi localizado 99 porções de crack, 46 de maconha, 44 pinos de cocaína, além de R$ 200,50.

Último caso

De acordo com o setor de imprensa do 35° Batalhão, na manhã desta terça-feira, dois indivíduos foram detidos na Rua Antônio Fuga, no Aracaré. Neste caso, foram apreendidas porções de drogas e uma pistola falsa.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia confirmado se a dupla ficaria presa ou não.