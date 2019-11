Em menos de 12 horas, dois são presos por tráfico em Jundiapeba

Dois homens foram presos na quinta-feira, 31, durante ações da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.



O primeiro caso foi na Rua Equador. Policiais receberam denúncia de que um imóvel era utilizado para guardar drogas. No local indicado, os policiais encontraram um homem. A princípio, o suspeito alegou estar pedindo um pão para comer.

A versão logo foi contestada, uma vez que o indivíduo tinha R$ 56 no bolso da bermuda. A quantidade apreendida não foi divulgada.

Força Tática



A segunda ocorrência se iniciou no cruzamento da Rua Jordânia e a Avenida Manoel Fernandes. Policiais da Força Tática suspeitaram de um indivíduo carregando uma sacola plástica. Na ocasião da abordagem, os policiais encontraram R$ 99, um celular e porções de drogas.

A respeito do fato, o suspeito confessou estar vendendo no local. Disse ainda o local onde escondia mais entorpecentes. No total, foram apreendidas 297 porções de maconha, 78 de cocaína e 24 de crack.