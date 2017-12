Em menos de 12 horas, forças de segurança prendem dois suspeitos de tráfico em Itaquá

Num intervalo inferior a 12 horas, as forças de segurança de Itaquaquecetuba detiveram duas pessoas suspeitas de vender drogas, no bairro Morro Branco. As ações distintas foram realizadas num raio de cinco quilômetros. Em um dos casos, o traficante detido tentou subornar quatro guardas civis municipais (GCMs) oferecendo R$ 1 mil para cada.

As duas ocorrências aconteceram na terça-feira (5). A primeira ocorreu na Rua Antonio Fuga. Guardas Municipais patrulhavam pelo bairro, quando suspeitaram de um jovem sentado numa viela. O suspeito percebeu a chegada e tentou sair caminhando, mas acabou sendo abordado.

Numa verificação pessoal, os guardas encontraram R$ 47. Em seguida, os agentes municipais localizaram drogas escondidas embaixo de uma pedra. Eram 30 pinos de cocaína e quatro porções de maconha. Na ocasião da prisão, o suspeito disse que pagaria R$ 1 mil para cada agente, caso fosse liberado.

Segunda ação

A segunda ocorrência ocorreu na Rua Pádua, também no Morro Branco. A Polícia Militar (PM) fazia o patrulhamento na via, que é conhecida por ser um dos pontos de venda de drogas no bairro. Uma pessoa foi detida, com R$ 71 e porções de cocaína. A quantidade exata das drogas não foi divulgada.

Ainda segundo a PM, o suspeito detido tem passagem na Justiça por receptação.