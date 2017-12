Em menos de 24 horas, polícia prende duas pessoas por tráfico em Itaquá

Duas pessoas foram presas por suspeita de vender drogas em bairros distintos de Itaquaquecetuba. As ocorrências aconteceram em menos 24 horas, no Monte Belo e Jardim Maragojipe. O 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) tem intensificado as ações contra o narcotráfico na cidade. Ao todo, as ações desta semana resultaram na apreensão de 236 porções de crack, 47 de cocaína, três de maconha e a quantia de R$ 1799.

A primeira ação aconteceu na última terça-feira. Policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) faziam o patrulhamento na Rua Bebedouro, no Monte Belo, quando suspeitaram de uma mulher. Os PMs localizaram R$ 919 e três porções de entorpecentes. Ela, ainda, apontou o local onde estava o restante das drogas. Ao todo, foram apreendidas três porções de maconha, 17 pinos contendo cocaína e 233 pedras de crack.

A segunda ocorrência ocorreu ontem, na Rua dos Advogados, no Jardim Maragojipe. A Força Tática deteve um suspeito, com drogas e dinheiro. Ele admitiu a responsabilidade em vender os entorpecentes. Na casa do suspeito, os policiais encontraram mais drogas, a contabilidade do tráfico e dinheiro.