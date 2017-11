Em menos de 24 horas, suspeito de matar serralheiro com blocos de cimento é preso

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu o primeiro suspeito em participar do assassinato brutal do serralheiro Flavio Adalberto Fernandes, de 52 anos. Ele foi morto com blocos de cimento após uma briga de trânsito, na Rua Fortaleza de Minas, no Jardim São Paulo, em Itaquaquecetuba. Os ferimentos causados na vítima foram tão graves, que o crânio teve afundamento e o rosto ficou irreconhecível. A Justiça já decretou a prisão temporária de 30 dias do envolvido.

As investigações para encontrar ou identificar os envolvidos na morte do serralheiro duraram menos de 24 horas. Com base nas informações fornecidas à Polícia Civil, os investigadores do SHPP fizeram diligências por Itaquá em busca do carro e a moto, que foram citados pelas testemunhas.

A Polícia descobriu o paradeiro de um dos autores no espancamento seguido de morte do serralheiro e o deteve nesta quinta-feira (16). Ele estava escondido numa favela denominada como Tubulação, localizada na divisa de Itaquá com o Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Ainda segundo as investigações, os veículos dos dois suspeitos foram localizados e apreendidos.

Para o delegado Rubens Angelo, o álcool unido a direção foram fatores determinantes para tal ocasionar a tal atrocidade. “Eles brigaram no trânsito e, como estavam sob efeito de bebidas alcoólicas, os indivíduos acabaram cometendo as agressões sem medir as consequências decorrentes posteriores ao fato”, disse.

Agora, a polícia busca informação para localizar o segundo suspeito. Ele já foi identificado e a prisão temporária deve ser solicitada à Justiça. O SHPP segue com as investigações sobre o caso.