Em menos de um dia, polícia apreende drogas 'personalizadas' em Suzano

Em menos de um dia, a Polícia Militar (PM) realizou uma nova apreensão de drogas ‘personalizadas’. Desta vez, os policiais encontraram maconha e cocaína com a foto de personagens da novela A Força do Querer. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (30), na Rua das Palmas, no Distrito de Palmeiras.

Segundo a cabo Tânia, que teve apoio do cabo Claudinei, as drogas estavam sendo comercializadas na linha férrea. Duas pessoas foram encontradas no local. Uma delas tentou fugir, mas acabou sendo alcançada.

Os PMs localizaram 52 porções de cocaína, com a foto da personagem Bibi; 50 papelotes de maconha, com a foto do traficante fictício Sabiá, além de 130 pinos de cocaína e R$ 132. Ainda segundo a PM, as drogas ‘personalizadas’ estão sendo disseminadas na região do Distrito de Palmeiras.

O caso será registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Palmeiras.

Primeiro caso

O primeiro caso de apreensão de drogas 'personalizadas' ocorreu na última terça-feira (29). A PM prendeu um açougueiro vendendo envelopes plásticos com a foto do personagem Sabiá, com o jargão "Pega a Visão!". Nesta ação, 53 pinos, entre cocaína e crack, 37 porções de maconha, 18 embalagens de cocaína diferenciada e R$ 360 foram apreendidos.