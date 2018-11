Em menos de um mês, bandido é preso pela segunda vez ao invadir e furtar igreja

Policiais Militares (PMs) prenderam um suspeito de invadir e furtar uma igreja, localizada na Rodovia Pedro Eroles, no bairro Caputera, em Arujá, durante a madrugada desta quarta-feira (7). Essa é a segunda vez que o bandido é preso pelo mesmo crime, inclusive no mesmo local. Em 19 de outubro, o homem foi flagrado com produtos.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu o local durante a madrugada. Moradores do bairro flagraram a movimentação e denunciaram. Em seguida, policiais chegaram ao local e flagraram-o tentando fugir pelo telhado. A ação, porém, foi frustrada.

Com o suspeito, os policiais encontraram vários objetos furtados da igreja, como camisetas, doces e suplementos. Como a ocorrência estava sendo registrada, a polícia não pôde divulgar a confissão do bandido quanto ao crime.